Karabük merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 24 Aralık'ta gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Karabük merkezli 6 ilde 24 Aralık'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtilmişti.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı hekimlikçe tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.