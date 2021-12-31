İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2021 Cuma / 25 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,143
  • EURO
    15,0015
  • ALTIN
    766.879
  • BIST100
    1863.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karabük merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
Güncel

Karabük merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltında bulunan 10 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 50 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 01:00 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 01:00
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 24 Aralık'ta gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Karabük merkezli 6 ilde 24 Aralık'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtilmişti.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı hekimlikçe tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.