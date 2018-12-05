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Karabük merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Karabük merkezli 7 il’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün askeri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 10 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.

  • İHA
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 Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf askerlerden ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. isimli toplam 10 şahıs gözaltına almıştı. Yakalandıkları illerden Karabük’e getirilerek sorguları tamamlanan S. S. A., M. A., Ö. Ç., Ö. H. A. ve Ö. Y. sağlık kontrolünden geçilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edildi. Öte yandan gözaltına bulunan E. B., Ö. F. S., N. D., E. Ç. ve F. Ç.’nin ise sorgusu devam ediyor.

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