AA 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:47

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesine bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nin, Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla daha önce 22 Nisan saat 24.00'e kadar karantinaya alındığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Birden fazla Kovid-19 pozitifli vakalarının olması ve temaslı vaka sayısının fazlalığı, yayılım potansiyelinin yüksekliği nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina süreleri giriş çıkışların izne bağlı olması kaydı ile 29 Nisan saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Köylerimize bağlı mahallelerimizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirler alınarak uygulamaya geçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.