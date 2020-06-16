Karabük'te 609 kişiye 1 milyon 535 bin 50 lira ''Kovid-19'' cezası

AA 16 Haziran 2020 Salı 16:34 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:35

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara bugüne kadar il genelinde uymayan 609 kişiye ceza uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal mesafeye uymayan 326 kişiye 886 bin 362, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına muhalefet eden 101 kişiye 195 bin 660, maskesiz dışarı çıkma yasağına muhalefetten 52 kişiye 165 bin 360, genel sokağa çıkma yasağına muhalefetten 55 kişiye 151 bin 334, iş yeri açma kurallarına uymamaktan 17 kişiye 48 bin 888, piknik ve mesire yeri kurallarına muhalefetten 35 kişiye 37 bin 654, karantina kurallarına muhalefetten 10 kişiye 25 bin 210, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına muhalefetten 10 kişiye 15 bin 42, fazla yolcu taşımak suçundan 3 kişiye 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 1 milyon 535 bin 50 lira idari para cezası kesildi." ifadeleri kullanıldı.