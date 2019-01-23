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Karabük'te 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü

Karabük’te gece yarısı bir sitenin istinat duvarı çökmesi sonrası 4 araç apartman bahçesine düştü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Karabük Mahallesi Sumru Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüye dışarıya çıkan apartman sakinleri gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Yaşanan çökme sonrası yolun üst kısmında park halinde bulunan yaklaşık 10 otomobilden 4'ü apartman bahçesine düştü. Yaşanan olay sonrası olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
Bir kısmı sitenin bahçesine kadar kayan yolda kimsenin olmaması can kaybını önlerken, 4 otomobil vinç yardımı ile kaldırıldı. Bu sırada duvarı yıkılan apartman sakinlerinin ise yaşananlar evlerinin camlarından izlemesi ise dikkat çekti. 

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