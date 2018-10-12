Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karabük'te bir bavul dolusu kaçak içki ele geçirildi

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, A.A. isimli şahsın kente otobüs ile gümrük kaçağı içki getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölge trafik uygulama noktasında tedbir alan ekipler uygulama noktasında durdurdukları şehirlerarası otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde 21 numaralı koltukta oturan A. A.  isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın bagajda bulunan valizini açan ekipler içerisinde çeşitli markalarda gümrük kaçağı 58 adet viski ile 9 adet votka ele geçirildi. Ekipler ayrıca şahsın üst aramasında ise bir adet sahte 200 TL ele geçirildi.

  Gözaltına alınan A.A.’nın emniyette sorgusu sürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA