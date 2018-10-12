Karabük'te bir bavul dolusu kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, A.A. isimli şahsın kente otobüs ile gümrük kaçağı içki getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölge trafik uygulama noktasında tedbir alan ekipler uygulama noktasında durdurdukları şehirlerarası otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde 21 numaralı koltukta oturan A. A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın bagajda bulunan valizini açan ekipler içerisinde çeşitli markalarda gümrük kaçağı 58 adet viski ile 9 adet votka ele geçirildi. Ekipler ayrıca şahsın üst aramasında ise bir adet sahte 200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A.’nın emniyette sorgusu sürüyor.