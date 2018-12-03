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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilogram eroin ele geçirildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kilogram eroin ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar doğrultusunda bir cipi takibe aldı.

Cipe, Yenice ilçesi girişinde Narkotik Şubesi ekiplerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

Durdurulan cipte narkotik köpeği "Şila"nın da katılımıyla arama yapıldı. Aramalarda, bagajda bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 70 paket içinde 36 kilogram eroin ele geçirildi. 

Araç sürücüsü İ.A gözaltına alındı.

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