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Güncel

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Karabük'te eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 07:26 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:26
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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'taki kardeşine ait bir iş yerinde çalışan Vildan A. Y. (37), hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A. Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan A. Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vildan A. Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Vildan A. Y. ile eşinin 1,5 yıllık evli oldukları belirtildi.

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