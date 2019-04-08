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Karabük'te feci kaza: Otomobille 60 metreden uçtular

Karabük'te, yaklaşık 60 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, Öğlebeli Mahallesinün üst tarafında yer alan ormanlık alanda meydana geldi.  Eyüphan Kızılay (19) idaresindeki 78 AN 495 plakalı otomobil yaklaşık 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bu sırada araçtan fırlayan sürücü Kızılay olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Recep Sevinç (20) yaralandı.
 
"YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYURAMAYINCA METRELERCE YÜRÜDÜ"
Kazadan yaralı kurtulan ve şoku atlatan Sevinç, telefonu bulamayınca sesi çıktığı kadar yardım çağrısında bulundu.  Kimsenin kendisini duymadığını fark eden yaralı genç, uçurumdan çıkarak yürümeye başladı.  Tepelik bölgede iki kişiyi fark eden Sevinç, onların yanına giderek kaza  yaptıklarını ve uçuruma yuvarlandıklarını söyledi. Bunun üzerine yaralı şahsı yanına alan 2 kişi olay yerine gelerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.  Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı Recep Sevinç'i (20) ilk müdahalesini yaptıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bu sırada olay yerine inen sağlık ekipleri otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü Eyüphan Kızılay(19)'ın öldüğü belirlendi.
 
"BALİ VE ÇAKMAK GAZI ÇEKMİŞLER"
Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan ekipler, poşet içinde bali ve çakmak gazı tüpleri buldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan Sevinç’in yardım istediği kişilere kendisinin bali çektiğini, arkadaşının ise çakmak gazı kokladığını, kazanın ise dönüş yapmaya çalıştıkları sırada bir anda uçurumdan yuvarlandıklarını ve kendisini araçtan atladığını söylediği öğrenildi.
 
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eyüphan Kızılay'ın cesedi otopsi yapılmak hastane morguna kaldırılırken, Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

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