Karabük'te gazdan etkilendikleri şüphesiyle 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Öksürük, mide bulantısı ve gözlerde yaşarma oluşan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD ekiplerince haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı. İşçilerin, yaklaşık 200 metre mesafedeki Karabük Meslek Polis Eğitim Merkezi’nde yapılan tatbikatta çevreye yayılan biber gazından etkilenmiş olabilecekleri öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.