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Karabük'te kar nedeniyle 98 köyün yolu kapandı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor. Söz konusu köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.

AA17 Ocak 2021 Pazar 19:19 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 19:19
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Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten Gürel, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7'si, 5 beko loderden 3'ü şu an yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, araçlarda kış lastiği, zincir ve çekme halatlarının bulunması gerektiğini hatırlatarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

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