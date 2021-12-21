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Güncel

Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 sürücü kar üstünde drift yaptı.

AA21 Aralık 2021 Salı 07:00 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 07:00
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun Kent Ormanı mevkisine gelen 2 sürücünün drift yapmasını, çevredekiler ilgiyle izledi.

Kar yağışını haberleştirmek üzere bölgede olan gazetecilerin görüntülediği drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Polis ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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