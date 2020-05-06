Karabük'te karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 22 Nisan'da Çekya'dan getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İsmail Necati Efendi Yurdu'ndaki 14 günlük gözetim süresi doldu.



Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 106 kişi, 7 araç ile yaşadıkları kentlere gönderildi.

- MİSAFİRLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 1,5 ayda farklı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Bu şekilde Türkiye'nin büyüklüğünün bir kez daha görüldüğünü belirten Coşkun, "Yaklaşık 67 bin vatandaşımız 1,5 aylık süreçte farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi. 14 gün önce Çekya'dan Karabük'e gelen 106 vatandaşımızı bugün sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak üzere yolcu ettik. Mutluyuz. Misafirlerimiz bayramı aileleriyle geçirecek. Paydaş kurum ve kuruluşlarımızla misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık. Şimdiden hepsinin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.