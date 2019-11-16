Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Karabük-Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı (70) 15 DM 923 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisi Kızılcaören yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Tezcan ile otomobildeki Fetiye Tezcan (58) ve Ayşe Kayhan (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal (13) ile Gökçe Kayhan (2) sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.