İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7939
  • EURO
    16,7522
  • ALTIN
    847.492
  • BIST100
    2162.26
Güncel

Karabük'te silahlı kavga

Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 06:59 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:59
ABONE OL

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan C.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç'nin özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.