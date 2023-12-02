İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Karabük'te tarihi eser operasyonu

Karabük'te düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Karabük'te tarihi eser operasyonu
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede Merkez Yeşil Mahalle'de durdurulan bir araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskipazar ilçesindeki bir başka operasyonda ise ilçeye bağlı Hanköy köyüne tarihi eser getireceği bilgisini alan ekipler, durdukları araçta ve içinde bulunanların üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 89 sikke ve 26 tarihi obje olmak üzere toplam 115 eser bulundu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • tarihi eser operasyonu
  • gözaltılar
  • karabükte

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.