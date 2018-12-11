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Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Gerede karayolu Bayırdır köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Çalışkan (46) idaresindeki 14 EY 676 plakalı otomobil Gerede istikametinden Çerkeş istikametine seyir halinde iken yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri Çalışkan’ı otomobilden çıkararak durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar ambulans gelinceye kadar kafasından yaralanan sürücüye tampon yaparak müdahale etti. Ambulans Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Çalışkan’ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
  Kazayla ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
 

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