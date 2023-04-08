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Güncel

Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama

Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edeceklerini bildirdi.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin Büyükelçilik avukatından açıklama
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Şeker, yaptığı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişinin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Tutuklanma istemiyle iki kez mahkemeye sevk edilen şüphelinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olması gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına tepki gösteren Şeker, "Hukuken zaten kabul edilemez fakat böylesi bir karar bizim vicdanlarımızı yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları gerekli mercilere aynı şekilde bizler de şahsen gerçekleştireceğiz." dedi.

- "ASLİ OTOPSİ RAPORU ÇIKTI"

Şeker, asli otopsi raporunun çıktığını ve toksikoloji raporlarının beklendiğini belirterek, "Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesine istinaden yapmış olduğu açıklamaya itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor." diye konuştu.

Şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Şeker, "Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılır ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadesini kullandı.

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