Belediye Başkanı Çaylı, gittiği düğünde saldırıya uğradı

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Karabük'ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı darbedildi

Karabük'ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı, uğradığı saldırıda darbedildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, bir düğün merasimi için Özal Mahallesi'ne giden MHP'li Belediye Başkanı Çaylı, bir anda mahallenin eski muhtarı M.B. tarafından saldırıya uğradı.

Başkan ve yanındaki görevlilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Belediye Başkanı Çaylı, Yenice Devlet Hastanesinde yapılan kontrol ve tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın ardından ilçeye gelen Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, olayların büyümemesi için alınan önlemleri yerinde inceledi, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve Çaylı ile görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ve kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti.

Adem Kar da açıklamasında, Çaylı'nın davetli gittiği bir düğünde talihsiz bir saldırıya uğradığını kaydetti.

Saldırıyı herkesin kınadığını ve tepkiyle karşıladığını belirten Kar, ilçede huzurun bozulmaması için aklıselim davranılmasını sağladıklarını ve bu nedenle ilçede bulunduklarını dile getirdi.

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