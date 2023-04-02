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Karacasu'da yaşam alanı oluşturuldu

İki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta enkazın yüzde 69'u kaldırıldı. Acil yıkılması gereken yapıların da yıkılarak Ramazan Bayramı'na kadar enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesi hedefleniyor. Karacasu konteyner kentinde eczaneden markete açılan iş yerleri ile depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

TRT Haber2 Nisan 2023 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Karacasu'da yaşam alanı oluşturuldu
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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Enkazın yüzde 69'u depolama alanına taşındı.

Azerbaycan Bulvarı depremle birlikte adeta enkaz yığına döndü. Sosyal hayatın ve ticaretin merkezi olan bulvarda o eski hareketli görüntülerden eser yok.

Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Osman Varol, "Temel hedefimiz öncelikle şehrin kalbi dediğim sosyal ve ekonomik hayatın çok yönlü bir şekilde devam ettiği merkezdeki mahallelerdeki enkazı kaldırmaktı. Bunda da muvaffak olduk." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmaları valiliğin ilan ettiği noktalarda belirlenen takvime göre sürüyor. Hedef, enkazları Ramazan Bayramı'na kadar kaldırmak.

Karacasu'daki konteyner kent, deprem bölgesindeki en büyük yaşam alanlarından biri. 8 bin kişinin yaşayacağı kampüste eczaneden markete kadar pek çok iş yeri açıldı.

GENÇLİK MERKEZİ KURULDU

Mobilya ve tekstil atölyesi de kuruldu. Depremzedelere istihdam sağlandı.

Yedi Hilal Derneği de 7 çadırdan oluşan "EDE" adlı bir gençlik merkezi kurdu.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, "Kütüphane çadırı, teknoloji atölyesinin olduğu çadırlar, Gençlerin etüt ihtiyacını, ders ihtiyacını, derslik, onların yayın ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu hususlara yönelik çadırlar oluşturduk." dedi.

Depremzede vatandaşların yakacak odun ihtiyacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Kahramanmaraş'ta günlük 500 ton odun dağıtılıyor.

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