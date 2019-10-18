Karaca’ya yeni medya ajansı

Karaca’nın daha önceki medya planlama ve satın alma çalışmaları 360 Optimum Medya Hizmetleritarafından yürütülüyordu. Globalleşenve e-ticaret girişimleri ile dijitalleşenbir marka olmaya devam eden Karaca, tüm markaları için dış ticaret ve dijitalleşme süreçlerinde global network gücünü de kullanabileceği Mindshare ile çalışacak.

Karaca Şirketler Grubu Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, “Karaca’nın son dönemde gerçekleştirdiği yurtdışı açılımlar, e-ticaret girişimlerive dijitalleşme ile hayatımıza girenpazarlama iletişimindeki yeni medya yaklaşımlarını, bütünleşik bir ekosistemde gerçekleştirmenin bir gereksinim olduğunu görerek bu kararı aldık.Bu süreçte geleneksel medya ve yeni medya teknolojilerini entegre etme vizyonuyla sektöre liderlik eden Mindshare ile yola devam edeceğiz.” şeklinde belirtti.