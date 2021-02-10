Karaciğerinden 20 santimetrelik kist alınan 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:38

Başkale ilçesinin Büklümdere Mahallesi'nde yaşayan Rojbin Karaman, bir süre önce nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. Ağrıları artan Karaman, ailesi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkik ve muayenelerde, Karaman'ın karaciğerinde, 20 santim çapında kist olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Karaman, Çocuk Cerrahı Opr. Dr. Mehmet Mert tarafından ameliyata alındı. Karaman'ın karaciğerinden 20 santimetre çapındaki kist, 2 saat süren ameliyatta çıkarıldı. Servise alınan Karaman, sağlığına kavuştu. Bugün hastaneden taburcu edilen Rojbin Karaman, doktoruna teşekkür etti.