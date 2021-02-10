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  • Karaciğerinden 20 santimetrelik kist alınan 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu
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Karaciğerinden 20 santimetrelik kist alınan 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

Van'da nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede, karaciğerinde 20 santimetre çapında kist olduğu tespit edilen Rojbin Karaman (14), yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:38
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Başkale ilçesinin Büklümdere Mahallesi'nde yaşayan Rojbin Karaman, bir süre önce nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. Ağrıları artan Karaman, ailesi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkik ve muayenelerde, Karaman'ın karaciğerinde, 20 santim çapında kist olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Karaman, Çocuk Cerrahı Opr. Dr. Mehmet Mert tarafından ameliyata alındı. Karaman'ın karaciğerinden 20 santimetre çapındaki kist, 2 saat süren ameliyatta çıkarıldı. Servise alınan Karaman, sağlığına kavuştu. Bugün hastaneden taburcu edilen Rojbin Karaman, doktoruna teşekkür etti.

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