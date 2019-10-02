'Kara'dan kaçıramadılar
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
- Şeyhmus Çakan/24 TV
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; Özalp - Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı otomobilde; Narkotik Madde Arama Köpeği KARA ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan (4) adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 Kilo 760 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.
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