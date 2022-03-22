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Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama: Tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazına ilişkin, 'Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.' açıklamasında bulundu.

22 Mart 2022 Salı 21:26 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 21:27
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından Karadeniz gazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.


  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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