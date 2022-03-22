Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama: Tarih verildi

22 Mart 2022 Salı 21:26 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 21:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından Karadeniz gazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.



