Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama: Tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabından Karadeniz gazıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.
Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ��— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 22, 2022
�� Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/2DXFZz8SMT