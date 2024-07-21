İSTANBUL 32°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelden Romanya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret
Güncel

Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelden Romanya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret

'Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nda yer alan personel, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelden Romanya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelin Romanya'da Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nda yer alan, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz ve TCG Akçay mayın avlama gemimiz, 15-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemi personelimiz Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret etti."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.