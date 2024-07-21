Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelden Romanya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelin Romanya'da Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nda yer alan, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz ve TCG Akçay mayın avlama gemimiz, 15-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemi personelimiz Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret etti."