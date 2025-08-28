Karadeniz iki genci hayattan kopardı

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki iki genç, boğularak hayatını kaybetti. Yozgat'tan Samsun'a gelen gençler, Karadeniz'in azgın sularında can verdi.

Olay, bu sabah saat 07.30 sıralarında Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört arkadaş Yozgat'tan Samsun'a geldikten sonra serinlemek için Karadeniz'e girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.