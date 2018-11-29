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Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda zor geçit aşıldı

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında yer alan 3 kilometre uzunluğundaki Topçam Tüneli trafiğe açıldı.

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Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi’nde çalışmalar sürerken yolun Ordu etabında bulunan Topçam Tüneli’nin trafiğe açılışı öncesi kurban kesildi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, açılış programında yaptığı açıklamada, eski adıyla Dereyolu, şimdiki adıyla Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun yaklaşık ‘148 yıllık hayal’ olduğunu belirtti.   

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Gül, projenin hem Karadeniz hem de Akdeniz’deki 50 ili yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, “Bu projenin Ordu etabında sadece 25 tünel vardı. Bu tünellerin içerisinde ise en önemlisi Topçam Tüneli idi. Bu tünelin uzunluğu 3 kilometre olup projenin de adeta bel kemiğiydi.” dedi. Topçam Tüneli’nin trafiğe açılmasının ardından güzergahtan geçişin yaklaşık 20 dakikadan 1 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Gül, “Ordu-Mesudiye arası ise 114 kilometreden 86 kilometreye düştü. Tünelin açılması başta sürücülerimiz olmak üzere bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı” diye konuştu.

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