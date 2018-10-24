Karadeniz'de 2400 yıllık gemi enkazı bulundu

Bulgaristan'da deniz tabanını haritalamaya yönelik çalışmalar esnasında bir Yunan ticaret gemisinin neredeyse hiç bozulmamış halde bulunduğu açıklandı. Milattan önce 4’üncü yüzyıldan kaldığı anlaşılan gemi, Karadeniz’de Yunan hâkimiyetinin bulunduğu döneme kanıt olarak gösterildi. 23 metre uzunluğundaki gemide araştırma yapan Karadeniz Denizcilik Arkeolojisi Projesi’nden uzmanlar, geminin dünyada bulunan korunmuş durumdaki en eski gemi enkazı olduğunu duyurdu.