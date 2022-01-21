Karadeniz'de 325 köy ve 22 mahallenin yolu kapandı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 12:38 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:39

Rize merkez ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla etkili olan kar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle merkezde ve Hemşin'de ikişer, Çamlıhemşin ve Kalkandere'de üçer, İkizdere'de 22, Pazar'da 12, Fındıklı'da 7, Ardeşen ilçesinde 4 olmak üzere 55 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 140 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

- Artvin

Artvin'de de yağış nedeniyle Borçka'da 27, Şavşat'ta 21, Kemalpaşa'da 7, Ardanuç ve Arhavi'de beşer, Murgul ve Hopa'da üçer, Yusufeli ilçesinde de 1 olmak üzere 72 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Giresun

Giresun'da karın ardından yolu kapanan 159 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 4, Görele'de 33, Dereli'de 20, Tirebolu'da 18, Yağlıdere'de 16, Alucra'da 15, Espiye'de 13, Şebinkarahisar'da 12, Eynesil ve Bulancak'ta altışar, Keşap ve Çanakçı'da beşer, Piraziz, Güce ve Doğankent'te ise ikişer olmak üzere 159 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



- Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar etkisini sürdürüyor. Merkezde 25, Kürtün ve Torul'da beşer, Kelkit ve Şiran ilçesinde ise ikişer olmak üzere 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlgili kurumların ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

- Trabzon

Trabzon'un da yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Araklı'da 4, Köprübaşı, Maçka, Sürmene ve Tonya'da üçer, Akçaabat, Arsin ve Çaykara'da ise ikişer olmak üzere yüksek kesimlerdeki 22 mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 250 personeli, 128 iş makinesi yardımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalara devam ediyor.