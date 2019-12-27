Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı

AĞAÇ GÖVDELERİ DE YANDI
Karadeniz Bölgesi'nde orman ve örtü yangınların söndürülmesinin ardından oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı. Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zara r gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri daha önce de bölgede yanan hasarlı alanlarda rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışması yürütmüştü. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen fidanlar dikilmişti. Çalışma ile yüzde 100 başarı elde edilmişti.