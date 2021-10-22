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Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA22 Ekim 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 09:21
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Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi.

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

Balıkçılardan Hakan Kuruerer, AA muhabirine iki gündür denizden bol miktarda hamsi avladıklarını söyledi.

Vatandaşa daha ucuz hamsi sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden Kuruerer, "İki gündür yoğun bir hamsi alıyoruz. Şuan palamut görülmüyor, bol miktarda hamsi var." dedi.

Recep Dursun ise Bandırma'dan İğneada'ya hamsi avı için geldiklerini kaydetti.

Denizin bir haftadır bereketli olduğunu 500 kasa hamsiyle limana döndüklerini dile getiren Dursun, Karadeniz'de hamsinin bollaştığını fiyatının gelecek haftalarda daha da düşeceğini ifade etti.

Hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

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