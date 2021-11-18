Karadeniz'de hamsi bolluğu

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:04

Yeni av sezonunun açılmasının ardından avlanan hamsinin bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 10-15, hamsinin 7,5-10, çinekopun ise 30-40 liradan satışa sunuluyor.

Moloz mevkisinde balık satışı yapan Münir Yılmaz, AA muhabirine, 30 yıldır balıkçılık sektöründe çalıştığını belirterek, tezgahlarda ilk sırayı hamsinin aldığını söyledi.

İstavrit, levrek, çupra, somon, çinekop, mezgit ve barbunya gibi balıkların her zaman tezgahlarda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Fiyatlar geçen yıllara göre biraz yüksek ama hamsi çok uygun, 10 liraya satıyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatlarından yaklaşık 15 lira daha ucuz. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmasın." dedi.

Yılmaz, hamsinin fiyatının akşama kadar daha da düşebileceğini ifade ederek, geçen yıllara oranla bu sezon palamudun daha az olduğunu kaydetti.

Mehmetcan Örseloğlu ise bu yılın bolluk ve bereket yılı olduğuna işaret ederek, "Av yasağının ardından hem hamsi hem de istavrit denizden oldukça güzel çıkıyor, her gün tezgahları süslüyor. Ancak palamutta beklediğimiz olmadı. Tabii hamsi ve istavritin bol oluşu vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Satışlardan memnunuz, vatandaşların alım gücüne karşılık veriyoruz. Vatandaşlar, bol bol hamsi alarak tüketsin." diye konuştu.

Balık almak için gelen Sinan Sayar da fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek, "Hamsi aldım. Balıklar çok taze, yaklaşık 3 yıldır bu kadar bol balık görmedik." dedi.