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Karadeniz'de sular soğudu, balıkçı tezgahları doldu

KARADENİZ'de kar yağışının etkili olmasıyla beraber soğuyan deniz suyu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bir aydır sönük sezon geçiren balıkçıların tezgahları, yine çeşit çeşit balıklarla süslenmeye başladı.

DHA16 Şubat 2020 Pazar09:51 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 09:51

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri yeniden güneye döndü. Balıkçı tezgahları yaklaşık bir aylık aradan sonra yine çeşit çeşit balıklarla doldu. Barbun, sargan çinekop, mezgit, olta balıkları, istavrit ve hamsinin yer aldığı tezgahlar balık severlerin de yüzünü güldürdü. Kefal, hamsi ve mezgit 15 TL, çupra, levrek 35 TL ve istavritin 25 TL’den satıldığı balıkçı tezgahları son ayların en hareketli günlerini yaşamaya başladı.

'HAVALAR SOĞUDU,BALIK ÇEŞİTLENDİ'

Balıkçı Mecmettin Duman, “Havalar soğudu, balık çeşidimiz çoğaldı. Her türlü çeşit balığı şu anda tezgahlarda görmek mümkün ancak yine hamsi Gürcistan tarafında. Balık çeşitlerinin artması ile beraber fiyatlarda da küçük düşmeler söz konusu. Tezgahlar bollaşınca vatandaşlarda yeniden mutfaklarında balık tercihlerini gözden geçir duruma geldiler son günlerde hareketlilik yaşanıyor” dedi.

'UMUDUMUZ FİYATLARIN DÜŞMESİ'

Balık tezgahlarında sevdikleri balıkları ucuz fiyata arayan tüketiciler ise yaşanan bolluktan çok memnun. Fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini umut eden balık severler yine de az da olsa balık alarak alışverişlerini tamamlarken Mehmet Ali Okul, “Vatandaş olarak geziyoruz, dolaşırız, ucuz balık bulduğumuz zaman da hangisi olursa olsun alıyoruz. Balığın deniz suyunun soğuması ile bollaşması bizleri tabiİ ki memnun etti. Fiyatlar ilerleyen günlerde düşer diye umuyoruz” dedi.

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