Karadeniz'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı Karadeniz'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Karadeniz'e geçmek isteyen gemilerin bazıları Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarında bekletildi.