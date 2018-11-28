Karadeniz'deki gemiler fırtına öncesi İnebolu Limanı'na sığındı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bu gecesi başlaması beklenen fırtına öncesi Karadeniz'de seyir halinde olan ve İnebolu açıklarında bulunan yük gemileri İnebolu Limanı´na sığındı. Balık sezonu nedeniyle denize açılan tekneler fırtına ve yağmura yakalanmamak için İnebolu Limanı´na demirleyerek avlanmaya mola verdi. Hava şartları kötü olduğu için İnebolu Limanı'na sığındıklarını belirten Yücel Aynacı, "Şu anda denizde poyraz olduğu için denize açılamıyoruz. Havalar düzeldiğinde tekrar denize açılacağız. Bu yıl balık sezonu bereketli geçiyor, palamut sezonu çok bereketli geçti, şimdi de hamsi sezonun bereketli geçeğini ümit ediyoruz" dedi.