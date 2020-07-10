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  • ''Karadeniz'e uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı
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''Karadeniz'e uçak düştü'' ihbarı asılsız çıktı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize eğitim uçağı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı

AA10 Temmuz 2020 Cuma 14:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:41
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi.

Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

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