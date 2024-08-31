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Karadenizli balıkçılar ağ atıp nasiplerini arayacak

Karadeniz Bölgesi'nden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp nasiplerini arayacak.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Karadenizli balıkçılar ağ atıp nasiplerini arayacak
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Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atarak sezon boyunca kıyıya balıkla dönmek için emek harcayacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların Marmara'da avcılık yapacak teknelerde mesai yapacağını söyledi.

Bu sene palamudun balıkçıların yüzünü güldürmesini beklediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Her sene sezon öncesi Karadeniz'in farklı illerinden tayfalar ilimize geliyor. Sezon sona erene kadar tayfalar teknelerde balıkçılık yaparak para kazanmaya çalışıyor. Herkesin emeğinin karşılığını aldığı bereketli bir sezon olur inşallah." dedi.

Ordu'dan gelen Mustafa Demir, umutla yeni sezonu beklediklerini dile getirdi.

Gece yarısından sonra yeni umutlarla denize açılacaklarını belirten Demir, "Karadeniz'den gelen arkadaşlarla hep birlikte yeni sezona 'vira bismillah' diyeceğiz. Her zaman olduğu gibi heyecanlıyız. Bu sene palamut olacak gibi duruyor. Sezona başlayınca bakalım inşallah herkes için bol bereketli bir avcılık olur." diye konuştu.

  • balıkçılar
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