Karakoç, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın elinde 30 milyon TL kaldığını söyledi

Binlerce kişiyi dolandırarak mağdur eden Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın'ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç, ifadesinde çarpıcı ifadelere yer verdi.

Aydın'ın en yakınındaki isimlerden olan Karakoç ifadesinde, ''Babam yönetime gelince karlı iş olmadığını anladı. Hatta şirketteki usulsüz harcamaları da rapor ediyordu. Gelen kar ve görünen parayı zaten diğer yöneticiler alıyormuş. Babam şirketin kar etmediğini anladı. Sonra da istifa etti.'' dedi.

Karakoç ifadesinde Aydın'ın elinde kalan para ile ilgili, '' Babam istifa etmeden önce Mehmet'le görüştü. Babam, bir bankayla görüştüğünü söyleyerek, ''Banka bizimle çalışacak. Ne kadar para göndereceksin?'' diye sordu. Mehmet de elinde 30 milyon TL kaldığını söyledi.'' ifadelerini kullandı.

AYDIN'IN ARJANTİN PLANINI DA ANLATTI

Umeyr Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın'ın Arjantin planını da şöyle anlattı

"2017 Haziran ayı olabilir. Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gittik. Oradan da Uruguay'a geçtik. Bir hafta orada kaldık. Mehmet'in bu sefer ki amacı Arjantin'de bir Fame Game firması kurmaktı. Osman Naim Kaya dil bildiği için Mehmet'e yardımcı oluyordu. Orada kiralanmış bir ev ve araç (BMW X4M4) vardı. Yani önceden hazırlanmıştı. Amaç arabayla Arjantin'e geçmekti. Ancak arabanın belgeleri tamam olmadığı için Arjantin'e geçirmediler. Sonradan taksiyle Arjantin'e geçiş yaptık. Boenes Aires'te Shareton Hotel'de kaldık. Mehmet orada hastalandı. İki gün kadar yattı. Sonra Türk konsolosluğuna gittik. Ancak Mehmet istediği belgeleri oradan alamadı. İşlemler yapılmadı. İşlemleri halledemeyince Türkiye'ye uçakla döndük."