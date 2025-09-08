İSTANBUL 27°C / 19°C
8 Eylül 2025 Pazartesi
Güncel

Karakola saldırı: 2 polis şehit... Saldırgan yaralı olarak yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi. Zanlının görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlının maske takarak ilerlediği görülüyor. Saldırganın yaralı olarak yakalandığı bildirildi. Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

8 Eylül 2025 Pazartesi 09:50
Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup 2 cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma, tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

