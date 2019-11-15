Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı
İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki genç kız, karşılarından gelen kadının kadının saldırısına uğradı.
İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, karşıdan gelen bir kadının saldırısına uğradı.
Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadın hakaret etmeye devam etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olaya kimse müdahale etmezken, kadın saldırı sonrası bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.