Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, karşıdan gelen bir kadının saldırısına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadın hakaret etmeye devam etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olaya kimse müdahale etmezken, kadın saldırı sonrası bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.