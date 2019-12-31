Karaman dönemi bitti

Star Spor 31.12.2019 00:49 - Güncelleme: 31.12.2019 08:01

TRABZONSPOR’DA Ünal Karaman döneminin sona erdiği resmen açıklandı. Bordo-Mavili yönetim, 6-2’lik Kayseri galibiyeti sonrası “İstifa sinyali” veren 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Trabzon’un Karaman’ın 4,5 milyon TL tutarındaki tüm alacaklarını ödeyerek yollarını ayırdığı kaydedildi.



TARAFTARLARIN DESTEĞİ YETMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, görevinden ayrıldığının ortaya çıkmasının ardından öncek akşam teknik direktör Ünal Karaman’a destek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti. Güvenlik görevlileri, tesislerin çevresinde önlem alırken, taraftarlar “Burası Trabzon, İstanbul değil!”, “Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman” ve “Yönetim gelecek, hesap verecek!” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

TRABZONSPOR’DA 69 MAÇA ÇIKTI

İzmir’e gidecek olan Ünal Karaman, baskılar karşısında uçağı kaçırdı, tesislerden ayrılamadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi acilen toplandı ve “Eğer birileri kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışırsa onun boğazına takılırım” sözüne bozulduğu Karaman’ın istifasını kabul etmeye karar verdi. Karaman, 1 Haziran 2018’de başına geçtiği Trabzonspor’da çıktığı 69 maçta 1.74 galibiyet yüzdesi yakaladı.