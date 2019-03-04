Karaman'da 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 kişinin kentte uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda 2 otomobil ve 2 evde yapılan aramada, Mersin ve Antalya'dan getirilen 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.P. (52), G.P. (43), A.G. (48) ve D.G. (44) gözaltına alındı.