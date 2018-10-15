Karaman'da inşaatın 13. katından düşen işçi öldü
Karaman’da bir inşaatın 13. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgilere göre, Urgan Mahallesi çöplük mevkisinde, 14 katlı inşaatta çalışan Mehmet Emin Songün (26), yük taşıma asansöründen kiremit taşırken ayağının çelik halata takılması sonucu dengesini kaybederek 13. kattan düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Songün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Songün'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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