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Güncel

Karaman'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

Karaman'da, Suudi Arabistan ve İtalya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan 483 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 11:09 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 11:09
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Karaman'a 24 ve 25 Nisan'da getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye Kız Yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 483 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Yurtlardan ayrılan vatandaşlara ayrıca fidan dağıtımı da yapıldı. Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önemi aldı.

- "ÜLKEMİZİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Hatay'a gidecek olan Mahmut Ergün, karantina süresince herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi. Yurtlarda verilen hizmetin güzel olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Yemekler güzeldi, sağlık çalışanları bizleri günü birlik kontrol ediyordu. Sabırsızlıkla eve gitmeyi istiyoruz. Yurtdışından geldik özlem var tabii ki. Suudi Arabistan'dan gelişimiz daha iyi oldu. Orada virüs biraz daha artmış. Burada gördüğümüz ilgiyi orada göremedik. Ülkemizin koronavirüsle mücadelesini takdir ediyorum. Arabistan'da yasaktan başka bir şey yok. Temizliğe dikkat etmiyorlar ve herhangi bir sıkıntınız var mı diye de sormuyorlar. Türkiye oradan bir on puan daha yüksek diyebilirim."

Kıvanç Havde ise yurda gelirken kendilerinin çok güzel karşılandığını belirterek "Bu kadar iyi karşılanacağımızı beklemiyorduk. Evimize döneceğiz, mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

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