Karaman'da liseli kız, 'neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip dehşet saçtı Karaman'da, A.B. (16) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.