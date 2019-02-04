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Karaman'da Piri Reis Köprüsü'nde bırakılan şüpheli valiz korkuya neden oldu

Karaman'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

  • DHA
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Olay, saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti.

Fünye ile patlatıldı Ardından polise haber verdi. Polis, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı.

Fünye ile patlatıldı Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.


 

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