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Karaman'da tarlalarda derin çatlaklar oluştu: Eşi görülmemiş bir şey bu

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'da merkeze bağlı Çoğlu köyündeki tarım arazilerinde de oluştu. Yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini aktaran Faik Konuksever, 'Tarlamda yarıklar oluştu. Yan tarafta pancar tarlası da var. Orda da yarıklar devam ediyor.' dedi.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 17:10 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:10
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Karaman'ın Çoğlu köyü Uzunkuyu mahallesinde, tarlasında yüzey faylanması oluşan Faik Konuksever, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce yağmurların ardından yarıkların oluştuğunu söyledi.

Yarıkların, yer altı sularının azalmasından dolayı oluştuğunu düşündüğünü ifade eden Konuksever, "Yarıkları gördüğümüzde çok şaşırdım. Eşi görülmemiş bir şey bu. Bu civarda hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Konya'nın Karapınar ilçesinde duyuyorduk böyle şeylerin olduğunu ancak bölgemizde bu ilk defa oldu." diye konuştu.

Yarıkların büyümesi ve ilerlemesinden endişe ettiklerini aktaran Konuksever, "Tarlamda yarıklar oluştu. Yan tarafta pancar tarlası da var. Orda da yarıklar devam ediyor." dedi.

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