Karaman'da uyuşturucu operasyonu!

DHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:31

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.Ç.'nin evinde yetiştirdiği kenevirden elde ettiği esrarı sattığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından U.Ç. ve birlikte satış gerçekleştirdiği M.A.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. U.Ç.'nin evindeki aramalarda 65 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 21 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu madde için kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüphelilerin, kenevir yetiştirmek için evlerinin bir bölümünü seraya çevirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.