AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:03

Salgın nedeniyle Cezayir'den Şanlıurfa'ya getirildikten sonra kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan vatandaşların karantina süresi doldu.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan kişiler, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmaması üzerine evlerine uğurlandı.

Kaldıkları yurtların çıkışında bekleyen otobüs ve minibüslere yönlendirilen gruplar AFAD koordinesinde memleketlerine gönderildi.

Grubun tahliyesi esnasında da sosyal mesafe kurallarına riayet edildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından karantinadan çıkan kişilere fıstık ve isot hediye edildi.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "315 misafirimizi 14 gün süreyle gözetim ve denetim altında tuttuk. Çok şükür hepsinin tahlilleri negatif çıktı. Bugün memleketlerine yolcu ediyoruz. 21 araçla 43 ile gidiyorlar." dedi.