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Karantinadan kaçanlar arananlar listesine girecek, haklarında işlem yapılacak

Evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar hakkında arama kararı çıkarılacak. Yakalandıklarında ise haklarında 'salgın hastalık yayma' suçundan işlem yapılacak.

03 Nisan 2020 Cuma 15:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:04
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Karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul'dan oldu.

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak. Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

(TRT Haber)

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

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